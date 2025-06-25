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«Тогда «Спартак» вылетит». Бубнов — о возможном возвращении Дзюбы в родной клуб

«Тогда «Спартак» вылетит». Бубнов — о возможном возвращении Дзюбы в родной клуб
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Футбольный эксперт Александр Бубнов усомнился в том, что нападающий «Акрона» Артём Дзюба сможет усилить московский «Спартак». Аналитик вместе с коллегами Константином Геничем и Нобелем Арустамяном обсудил, кто из российских игроков может перебраться в столичный клуб и добиться успеха.

Отметим, Константин Генич предположил, что в «Спартаке» мог бы заиграть полузащитник ЦСКА Иван Обляков. В ходе свободной дискуссии Нобель Арустамян предположил, что Дзюба может перейти в «Спартак» и завершить карьеру в составе красно-белых.

«Тогда «Спартак» вылетит», — возразил Бубнов Арустамяну в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Артём Дзюба является воспитанником московского «Спартака». В минувшем сезоне 36-летний форвард принял участие в 24 матчах за «Акрон» в Российской Премьер-Лиге и в Фонбет Кубке России. Всего на счету нападающего 10 голов и семь результативных передач.

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