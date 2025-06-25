«Боруссия» — «Ульсан Хёндэ»: дортмундцы ведут в счёте после 1-го тайма матча клубного ЧМ

В эти минуты на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» (Цинциннати, США) проходит матч заключительного тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года, в котором встречаются дортмундская «Боруссия» и «Ульсан Хёндэ» из Южной Кореи. После первого тайма «Боруссия» ведёт в счётё — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный мяч в составе «Боруссии» на 36-й минуте забил полузащитник Даниэль Свенссон, которому ассистировал Джоб Беллингем.

Клуб из Дортмунда после двух туров идёт вторым в группе с четырьмя очками. «Ульсан» проиграл оба матча и замыкает таблицу квартета. Лидирует «Флуминенсе» (4 очка), третье место занимает «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР (3). При равенстве очков места в таблице будут определены по очным встречам.