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«Боруссия» — «Ульсан Хёндэ»: дортмундцы ведут в счёте после 1-го тайма матча клубного ЧМ

«Боруссия» — «Ульсан Хёндэ»: дортмундцы ведут в счёте после 1-го тайма матча клубного ЧМ
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В эти минуты на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» (Цинциннати, США) проходит матч заключительного тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года, в котором встречаются дортмундская «Боруссия» и «Ульсан Хёндэ» из Южной Кореи. После первого тайма «Боруссия» ведёт в счётё — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 3-й тур
25 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
2-й тайм
1 : 0
Ульсан Хёндэ
Ульсан, Южная Корея
1:0 Свенссон – 36'    

Единственный мяч в составе «Боруссии» на 36-й минуте забил полузащитник Даниэль Свенссон, которому ассистировал Джоб Беллингем.

Клуб из Дортмунда после двух туров идёт вторым в группе с четырьмя очками. «Ульсан» проиграл оба матча и замыкает таблицу квартета. Лидирует «Флуминенсе» (4 очка), третье место занимает «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР (3). При равенстве очков места в таблице будут определены по очным встречам.

Календарь клубного чемпионата мира – 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира – 2025
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