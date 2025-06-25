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Луиш Фигу назвал игроков, достойных получить «Золотой мяч» — 2025

Луиш Фигу назвал игроков, достойных получить «Золотой мяч» — 2025
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Бывший футболист сборной Португалии и мадридского «Реала» Луиш Фигу назвал игроков, достойных получить «Золотой мяч» в этом году.

— 25 лет назад вы стали обладателем «Золотого мяча». Кому бы вы его отдали на этот раз? Может ли клубный чемпионат мира повлиять на решение?
— Я не думаю, что клубный чемпионат мира окажет влияние. Есть несколько игроков, которые заслуживают трофей по итогам сезона. Моё мнение не имеет значения, голосующие решают сами. Но мне нравятся такие футболисты, как Ламин [Ямаль], Витинья, который выиграл всё в этом сезоне, Дембеле тоже выступил очень хорошо…

Это зависит от того, смотрите ли вы на индивидуальную игру в контексте «Золотого мяча» или на завоёванные титулы. Это зависит от личного вкуса и того, на чём вы фокусируетесь, присуждая эту важную награду, — приводит слова Фигу AS.

Напомним, в минувшем сезоне награду получил испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

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