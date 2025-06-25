Футболист «Ростова» рассказал об отличиях игры при Карпине и Альбе

Футболист «Ростова» Даниил Шанталий рассказал о различиях игры под руководством Валерия Карпина и при нынешнем главном тренере Джонатане Альбе.

Карпину 56 лет, он покинул пост главного тренера «Ростова» в феврале 2025 года. Вместо него команду возглавил Джонатан Альба, который ранее входил в штаб российского специалиста. Под руководством испанца команда дошла до финала Кубка России, где в серии пенальти проиграла ЦСКА.

«Альба, конечно, тоже эмоциональный, но не такой как Валерий Георгиевич. У них немножко разные характеры.

При Карпине ощущалось, что нужно всегда играть внимательнее и пристальнее на поле. Альба небольшую разгрузку дал. Ты начинаешь чувствовать себя намного спокойнее и раскрепощённее на поле», — сказал Шанталий в эфире канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.