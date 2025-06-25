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Стало известно, сколько будет зарабатывать Неймар по новому контракту с «Сантосом»

Стало известно, сколько будет зарабатывать Неймар по новому контракту с «Сантосом»
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Зарплата бразильского форварда Неймара по новому контракту с «Сантосом» составит € 7,5 млн. Об этом сообщает издание UOL Esporte. Напомним, во вторник, 24 июня, пресс-служба бразильской команды объявила о подписании с 33-летним нападающим нового соглашения.

Срок действия нового трудового договора Неймара с «Сантосом» рассчитан до конца текущего года и предусматривает опцию продления. Предыдущий контракт был заключён до конца европейского сезона — 30 июня 2025 года. Сообщалось, что это было вызвано желанием футболиста вновь попробовать себя в Европе.

По данным источника, помимо фиксированного оклада, в новый контракт также будут включены бонусы за имиджевые права, которые не входили в прежнюю версию соглашения. Неймар вернулся в «Сантос» из «Аль-Хиляля» в январе 2025 года. С тех пор он провёл 12 матчей, забил три гола и трижды ассистировал партнёрам.

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