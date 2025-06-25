Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Урава Ред Даймондс — Монтеррей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Депай хочет остаться в «Коринтиансе», несмотря на интерес других клубов — CNN Brasil

Депай хочет остаться в «Коринтиансе», несмотря на интерес других клубов — CNN Brasil
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий бразильского «Коринтианса» Мемфис Депай намерен остаться в клубе, несмотря на запросы из-за рубежа. Об этом сообщает CNN Brasil.

По информации источника, форвард хочет отработать свой контракт, который действует до июля 2026 года. Отмечается, что игрок принципиально ни с кем не начинал переговоры. Однако нидерландец требует от клуба выполнить условия, предусмотренные в контракте.

«Коринтианс» должен закрыть задолженность перед игроком, которая составляет более 6 млн реалов (€ 926 тыс.), а также предоставить дом в Сан-Паулу. На данный момент Депай живёт в отеле.

31-летний нападающий выступает за бразильский клуб с 2024 года. В минувшем сезоне он провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 10 результативными передачами.

Материалы по теме
Депай стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов наряду с ван Перси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android