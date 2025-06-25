Депай хочет остаться в «Коринтиансе», несмотря на интерес других клубов — CNN Brasil

Нападающий бразильского «Коринтианса» Мемфис Депай намерен остаться в клубе, несмотря на запросы из-за рубежа. Об этом сообщает CNN Brasil.

По информации источника, форвард хочет отработать свой контракт, который действует до июля 2026 года. Отмечается, что игрок принципиально ни с кем не начинал переговоры. Однако нидерландец требует от клуба выполнить условия, предусмотренные в контракте.

«Коринтианс» должен закрыть задолженность перед игроком, которая составляет более 6 млн реалов (€ 926 тыс.), а также предоставить дом в Сан-Паулу. На данный момент Депай живёт в отеле.

31-летний нападающий выступает за бразильский клуб с 2024 года. В минувшем сезоне он провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 10 результативными передачами.