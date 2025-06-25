«Фиорентина» объявила о трансфере полузащитника молодёжной сборной Италии

Центральный полузащитник «Эмполи» Якопо Фаццини продолжит карьеру в «Фиорентине». О трансфере футболиста молодёжной сборной Италии объявила пресс-служба команды из Флоренции на официальном сайте клуба.

По данным СМИ, «фиалки» заплатят «Эмполи» за трансфер Фаццини € 10 млн евро. Футболист присоединится к своей новой команде в текущее трансферное окно.

Якопо Фаццини является воспитанником «Эмполи». В минувшем сезоне в активе 22-летнего игрока 22 матча в Серии А и Кубке Италии, в которых он отметился шестью голами и одной результативной передачей. Напомним, «Эмполи» по итогам сезона-2024/2025 вылетел в Серию B.