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«Фиорентина» объявила о трансфере полузащитника молодёжной сборной Италии

«Фиорентина» объявила о трансфере полузащитника молодёжной сборной Италии
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Центральный полузащитник «Эмполи» Якопо Фаццини продолжит карьеру в «Фиорентине». О трансфере футболиста молодёжной сборной Италии объявила пресс-служба команды из Флоренции на официальном сайте клуба.

По данным СМИ, «фиалки» заплатят «Эмполи» за трансфер Фаццини € 10 млн евро. Футболист присоединится к своей новой команде в текущее трансферное окно.

Якопо Фаццини является воспитанником «Эмполи». В минувшем сезоне в активе 22-летнего игрока 22 матча в Серии А и Кубке Италии, в которых он отметился шестью голами и одной результативной передачей. Напомним, «Эмполи» по итогам сезона-2024/2025 вылетел в Серию B.

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