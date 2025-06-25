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Луиш Фигу — о «Реале»: клубный ЧМ не спасёт сезон, главное — это Ла Лига и ЛЧ

Луиш Фигу — о «Реале»: клубный ЧМ не спасёт сезон, главное — это Ла Лига и ЛЧ
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Бывший футболист сборной Португалии и мадридского «Реала» Луиш Фигу считает, что выступление «сливочных» клубном чемпионате мира 2025 года не изменит впечатление о сезоне команды.

— Что вы думаете о выступлении «Реала» на клубном чемпионате мира?
— Это новое соревнование. Стоит подождать и посмотреть, как оно будет развиваться. Это всё ещё трофей, и каждый хочет заявить о себе и завоевать престиж. Не думаю, что это спасёт сезон. Сезон как таковой — это Лига чемпионов и Ла Лига. Это самое главное. Если вы выигрываете, логично радоваться проделанной работе, но это новый трофей, и нам только предстоит оценить, насколько важен этот турнир, когда он закончится и когда мы будем играть чаще, — приводит слова Фигу AS.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу группы H, набрав четыре очка. Столько же у идущего вторым «Зальцбурга», с которым «сливочные» встретятся в ночь на 27 июня. Игра начнётся в 4:00 мск.

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