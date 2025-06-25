Сборная Германии вышла в финал чемпионата Европы U21, разгромив Францию

Сборная Германии одержала победу над командой Франции в полуфинале чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) 2025 года.

Турнир проходит в Словакии, встреча в Кошице завершилась со счётом 3:0 в пользу немцев. Отличились Нельсон Вайпер (восьмая минута), Ник Вольтемаде (14-я) и Браян Груда (90+5-я).

Вайпер выступает в Бундеслиге за «Майнц», Вольтемаде защищает цвета «Штутгарта», Груда играет за «Брайтон».

В финале сборная Германии встретится с командой Англии, которая ранее одолела команду Нидерландов.

Молодёжная сборная Англии — действующий чемпион Европы. В финале турнира 2023 года англичане обыграли Испанию с минимальным счётом 1:0. Чемпионат Европы среди молодёжных команд — 2023 прошёл в Румынии и в Грузии.