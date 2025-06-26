«Флуминенсе» не смог победить «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР в матче клубного ЧМ

Завершился матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 между южноафриканским «Мамелоди Сандаунз» и бразильским «Флуминенсе». Игра проходила на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Энтони Тэйлор из Англии. Команды не выявили победителя. Счёт матча — 0:0.

Ничья позволила «Флуминенсе» занять второе место в группе F и выйти в 1/8 финала КЧМ. В активе бразильцев пять очков в трёх матчах. «Мамелоди Сандаунз» расположился на третьей строчке с четырьмя очками и завершил выступления на турнире.

В плей-офф клубного чемпионата мира «Флуминенсе» сыграет с сильнейшей командой группы E. Первое место в группе F заняла «Боруссия» Дортмунд, у которой семь набранных очков.