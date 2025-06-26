Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интернационале — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мамелоди Сандаунз — Флуминенсе, результат матча 25 июня 2025, счёт 0:0, Клубный ЧМ 2025 года

«Флуминенсе» не смог победить «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР в матче клубного ЧМ
Комментарии

Завершился матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 между южноафриканским «Мамелоди Сандаунз» и бразильским «Флуминенсе». Игра проходила на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Энтони Тэйлор из Англии. Команды не выявили победителя. Счёт матча — 0:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 3-й тур
25 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Мамелоди Сандаунз
Претория, ЮАР
Окончен
0 : 0
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия

Ничья позволила «Флуминенсе» занять второе место в группе F и выйти в 1/8 финала КЧМ. В активе бразильцев пять очков в трёх матчах. «Мамелоди Сандаунз» расположился на третьей строчке с четырьмя очками и завершил выступления на турнире.

В плей-офф клубного чемпионата мира «Флуминенсе» сыграет с сильнейшей командой группы E. Первое место в группе F заняла «Боруссия» Дортмунд, у которой семь набранных очков.

Календарь клубного чемпионата мира
Турнирная таблица клубного чемпионата мира
Материалы по теме
Топ-матчи четверга: «Ювентус» — «Манчестер Сити» на КЧМ, волейбольная Лига наций и теннис
Топ-матчи четверга: «Ювентус» — «Манчестер Сити» на КЧМ, волейбольная Лига наций и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android