Дортмундская «Боруссия» обыграла «Ульсан Хёндэ» и вышла в плей-офф клубного ЧМ-2025

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над клубом «Ульсан Хёндэ» из Южной Кореи в матче третьего тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года в США.

Встреча прошла на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» (Цинциннати, США) и завершилась победой немецкой команды со счётом 1:0.

На 36-й минуте гол забил полузащитник «Боруссии» Даниэль Свенссон, ему ассистировал Джоб Беллингем.

«Боруссия» заняла первое место в группе F, набрав семь очков в трёх играх, и сыграет в 1/8 финала клубного чемпионата мира против команды, которая займёт второе место в квартете Е («Ривер Плейт», «Интер» или «Монтеррей»). «Ульсан Хёндэ» не набрал очков и стал последним в группе F.

Также в квартете выступают бразильский «Флуминенсе», который вышел в плей-офф со второго места, и «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР.