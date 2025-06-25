Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интернационале — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Боруссия Дортмунд – Ульсан Хёндэ, результат матча 25 июня 2025, счет 1:0, Клубный ЧМ по футболу 2025

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Ульсан Хёндэ» и вышла в плей-офф клубного ЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над клубом «Ульсан Хёндэ» из Южной Кореи в матче третьего тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года в США.

Встреча прошла на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» (Цинциннати, США) и завершилась победой немецкой команды со счётом 1:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 3-й тур
25 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 0
Ульсан Хёндэ
Ульсан, Южная Корея
1:0 Свенссон – 36'    

На 36-й минуте гол забил полузащитник «Боруссии» Даниэль Свенссон, ему ассистировал Джоб Беллингем.

«Боруссия» заняла первое место в группе F, набрав семь очков в трёх играх, и сыграет в 1/8 финала клубного чемпионата мира против команды, которая займёт второе место в квартете Е («Ривер Плейт», «Интер» или «Монтеррей»). «Ульсан Хёндэ» не набрал очков и стал последним в группе F.

Также в квартете выступают бразильский «Флуминенсе», который вышел в плей-офф со второго места, и «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР.

Календарь клубного чемпионата мира – 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира – 2025
Материалы по теме
В топ-клубах «зависли» несколько крутых игроков. Их будущее — под большим вопросом
В топ-клубах «зависли» несколько крутых игроков. Их будущее — под большим вопросом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android