Определились финалисты чемпионата Европы U21 — 2025

Сборные Англии и Германии вышли в финал чемпионата Европы для национальных команд до 21 года. Обе команды победили в полуфинальных матчах турнира, которые состоялись в среду, 25 июня.

Сборная Англии на стадии 1/2 финала ЧЕ оказалась сильнее сборной Нидерландов (2:1). Национальная команда Германии до 21 года уверенно одолела сверстников из Франции (3:0).

Финальный матч чемпионата Европы до 21 года состоится в субботу, 28 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Тегельне Поле» (Братислава, Словакия). Самыми титулованными командами в истории турнира остаются сборные Италии и Испании, побеждавшие по пять раз. Германия и Англия имеют шансы завоевать свой четвёртый трофей.