Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интернационале — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились финалисты чемпионата Европы U21 — 2025

Определились финалисты чемпионата Европы U21 — 2025
Комментарии

Сборные Англии и Германии вышли в финал чемпионата Европы для национальных команд до 21 года. Обе команды победили в полуфинальных матчах турнира, которые состоялись в среду, 25 июня.

U21 ЧЕ-2025 . Финал
28 июня 2025, суббота. 22:00 МСК
Англия U21
Не начался
Германия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Англии на стадии 1/2 финала ЧЕ оказалась сильнее сборной Нидерландов (2:1). Национальная команда Германии до 21 года уверенно одолела сверстников из Франции (3:0).

Финальный матч чемпионата Европы до 21 года состоится в субботу, 28 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Тегельне Поле» (Братислава, Словакия). Самыми титулованными командами в истории турнира остаются сборные Италии и Испании, побеждавшие по пять раз. Германия и Англия имеют шансы завоевать свой четвёртый трофей.

Календарь чемпионата Европы до 21 года
Материалы по теме
Топ-матчи четверга: «Ювентус» — «Манчестер Сити» на КЧМ, волейбольная Лига наций и теннис
Топ-матчи четверга: «Ювентус» — «Манчестер Сити» на КЧМ, волейбольная Лига наций и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android