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Результаты матчей плей-офф чемпионата Европы U21 25 июня

Результаты матчей плей-офф чемпионата Европы U21 25 июня
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Сегодня, 25 июня, состоялись два матча 1/2 финала чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) 2025 года. Турнир проходит в Словакии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы U21 25 июня:

1/2 финала. Англия — Нидерланды — 2:1;
1/2 финала. Германия — Франция — 3:0.

В финале турнира 28 июня Англия сыграет с командой Германии. Игра начнётся в 22:00 мск.

Действующим чемпионом Европы является молодёжная сборная Англии. В финале турнира 2023 года англичане одолели Испанию с минимальным счётом 1:0. Чемпионат Европы среди молодёжных команд — 2023 прошёл в Румынии и в Грузии.

Календарь молодёжного Евро-2025
Турнирная таблица молодёжного Евро-2025
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