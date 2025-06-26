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Месси стал самым высокооплачиваемым игроком МЛС в 2025 году

Месси стал самым высокооплачиваемым игроком МЛС в 2025 году
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Ассоциация игроков МЛС опубликовала данные по зарплатам игроков лиги с действующими контрактами по состоянию на май 2025 года. Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым игроком лиги второй год подряд.

В отчёте указана базовая зарплата игроков и среднегодовая гарантированная компенсация, включающая как базовый оклад, так и различные бонусы за все время действия контракта. Базовая зарплата 38‑летнего аргентинца составляет $ 12 млн, в сумме с гарантированными бонусами зарплата Месси оценивается в $ 20,4 млн. Он является лидером по обоим показателям.

Топ-10 игроков выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («Интер Майами») — $ 20,4 млн;
2. Лоренцо Инсинье («Торонто») — $ 15,4 млн;
3. Серхио Бускетс («Интер Майами») — $ 8,8 млн;
4. Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед») — $ 7,9 млн;
5. Ирвин Лосано («Сан-Диего») — $ 7,6 млн;
6. Федерико Бернардески («Торонто») — $ 6,3 млн;
7. Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Ред Буллз») — $ 6,03 млн;
8. Жорди Альба («Интер Майами») — $ 6 млн;
9. Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») — $ 5,8 млн;
10. Жонатан Бамба («Чикаго Файр») — $ 5,6 млн.

Напомним, Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и шестью результативными передачами.

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