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Тавольери назвал сумму трансфера Тео Эрнандеса из «Милана» в «Аль-Хиляль» и срок контракта

Тавольери назвал сумму трансфера Тео Эрнандеса из «Милана» в «Аль-Хиляль» и срок контракта
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Защитник «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандес близок к переходу в саудовский «Аль-Хиляль». Детали сделки озвучил журналист Саша Тавольери в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

По данным источника, французский левый защитник заключит с «Аль-Хилялем» долгосрочное соглашение на четыре года. «Милан», в свою очередь, получит € 25 млн за футболиста, чьё трудовое соглашение подходило к концу лета следующего года.

Сообщается, что сделку уже можно считать завершённой. Последние детали перехода были согласованы. Тео Эрнандес выступал за «Милан» с лета 2019 года. За это время француз провёл 262 матча за команду, забил 34 гола и 45 раз результативно ассистировал партнёрам.

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