Тренер «Интера» Киву перед матчем с «Ривер Плейт»: иногда приходится съесть немного дерьма

Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву высказался о состоянии команды перед матчем заключительного тура группового этапа клубного чемпионата мира с аргентинским клубом «Ривер Плейт».

«Интер» в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в группе E сыграет с аргентинским «Ривер Плейт». Матч состоится сегодня, 26 июня, в 4:00 мск.

«Игроки прислушались к моему совету не читать газеты и комментарии. После матча Лиги чемпионов в Мюнхене прошёл месяц, но я каждый день читаю одно и то же об этом результате. Говорят, что мы должны преодолеть это, но если мы будем говорить одно и то же каждый день, это будет сложно сделать.

Думаю, ребята прислушались к моему совету и перестали читать. Мы воспользовались кое-чем очень важным как в футболе, так и в жизни: проявили человечность, немного доброты и вдумчивости, чтобы быстро забыть о том, что преподносит жизнь, потому что она часто дарит неприятные моменты. Но когда рядом с тобой есть люди, которые смотрят тебе в глаза, не задавая лишних вопросов, всё становится проще.

В трудные моменты всегда проявляют немного больше мотивации, потому что они знают: самое важное — это завтрашний день и следующий матч, когда они должны засучить рукава, а иногда приходится съесть немного дерьма, а не просто наступить на него. И иногда тебе нужно признать, что дерьмо нужно хорошенько пережевать, посмотреть в зеркало и признать, что это тоже нужно делать», — приводит слова Киву журналист Джанлука Ди Марцио.