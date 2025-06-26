Мюллер — о жаре на КЧМ: если я в 35 лет могу бегать 90 минут, то все должны это делать

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на жалобы некоторых игроков по поводу жары в США, где проходит клубный чемпионат мира 2025 года.

«Мы — профессионалы, мы должны быть в хорошей физической форме. Если кто-то в свои почти 36 лет, как я, может бежать 90 минут по жаре, то это должен уметь делать каждый. Так что никаких оправданий нет», — цитирует Мюллера TNT Sports.

Накануне «Бавария» уступила «Бенфике» со счётом 0:1. Встреча проходила в городе Шарлотт при жаре 40°C.

Клуб из Мюнхена вышел из группы С клубного чемпионата мира со второго места и сыграет в 1/8 финала турнира с «Фламенго». Матч пройдёт 29 июня на стадионе «Хард Рок» в Майами. По прогнозу, температура в городе в тот день поднимется до +27 °C.