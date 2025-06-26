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ПАОК отклонил предложение «Штутгарта» в размере € 14 млн за своего форварда — Романо

ПАОК отклонил предложение «Штутгарта» в размере € 14 млн за своего форварда — Романо
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Греческий ПАОК отказался продавать своего форварда Янниса Константелиаса в немецкий «Штутгарт». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter), греки отклонили предложение в размере € 14 млн за трансфер 22-летнего игрока.

По данным источника, помимо фиксированной суммы, предложение включало в себя различные бонусы. Контракт Константелиаса с ПАОКом рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне воспитанник клуба забил 10 голов и отдал одну результативную передачу в 47 матчах во всех турнирах.

Напомним, за ПАОК вместе с Яннисом Константелиасом выступают россияне Магомед Оздоев и Фёдор Чалов.

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