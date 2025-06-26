Аршавин объяснил интерес к контрольному матчу «Зенита» с командой «Зенита‑2»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о контрольно-тренировочном матче между основной командой санкт-петербуржцев и «Зенитом‑2» — второй командой сине-бело-голубых. Со счётом 4:2 победу одержала первая команда.

«Интересно было посмотреть особенно первый тайм, когда молодые ребята играли против игроков основного состава. Интересно, как там Бусалаев справится с Луисом Энрике, а Педро — с Шиленком. В принципе специально подтянули ребят из ЮФЛ», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» занял второе место по итогам сезона-2024/2025 РПЛ. «Зенит-2» возглавляет Лигу Б второго дивизиона.

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