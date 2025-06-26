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«Хочется, чтобы злопыхатели закрыли рты». Григорян — о возможном уходе Сперцяна в Европу

«Хочется, чтобы злопыхатели закрыли рты». Григорян — о возможном уходе Сперцяна в Европу
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Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян высказался о потенциальном переходе армянского полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский статусный клуб.

«Два года назад, когда я сказал, что Эдуард Сперцян способен играть в любом топовом клубе Европы, сколько пошло воя: «Опять эта армянская тема». Хочется, чтобы злопыхатели закрыли рты. Для меня Сперцян давно созрел для больших дел. Эдуард может рассчитывать на статусные предложения. Максимально сильные варианты. И нужно начинать именно с них», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Эдуард сыграл 35 матчей во всех турнирах, забив 11 голов и сделав семь результативных передач. У него действующий контракт с «Краснодаром» до лета 2026 года, а по данным Transfermarkt его рыночная стоимость составляет € 25 млн.

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