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«Мы должны быть готовы страдать». Гвардиола — о главной проблеме Клубного ЧМ

«Мы должны быть готовы страдать». Гвардиола — о главной проблеме Клубного ЧМ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча с «Ювентусом» на групповом этапе клубного чемпионата мира поделился мнением о главной проблеме турнира — жаре.

«Жара очевидна. Мы не можем её изменить, верно? Так что лучше играть так, как на последнем стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Это было фантастически! Но я думаю, что всем командам придётся с этим справиться, так что всё как есть. К следующему чемпионату мира люди уже будут это знать об этой проблеме, но да, мы должны быть готовы страдать...» — приводит слова Гвардиолы BBC.

Отметим, по прогнозам, к игре «Ювентуса» с «Манчестер Сити» температура на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в американском Орландо поднимется до 33°C.

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