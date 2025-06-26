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«Мы создаём таланты, они идут на рынок». Лапорта – о соперничестве «Барселоны» с «Реалом»

«Мы создаём таланты, они идут на рынок». Лапорта – о соперничестве «Барселоны» с «Реалом»
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о конкуренции с «Реалом».

«У нас разные чувства. У них — чувство власти, у нас — чувство идентичности. Каждый защищает своё. Мы подпитываемся этой сопернической связью, но с институциональным уважением. Мы делаем ставку на развитие футбола с самого основания. Мы создаём таланты. Они идут на рынок. У них мало своих воспитанников. Это заставляет нас гордиться тем, кто мы есть. Мы — больше, чем просто клуб», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании, «Реал», в свою очередь, финишировал на втором месте.

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