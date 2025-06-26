Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Урава Ред Даймондс — Монтеррей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА отреагировал на уход Пьянича и Жемалетдинова из московского клуба

Экс-игрок ЦСКА отреагировал на уход Пьянича и Жемалетдинова из московского клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об уходе из московского клуба полузащитников Рифата Жемалетдинова и Миралема Пьянича. У обоих футболистов истёк срок соглашения с клубом.

«Ни в коем случае не потеря ни один, ни другой, потому что объём работы не выполняли. Если Пьянич больше играл в основном составе, то Жемалетдинов выходил только на замену и в один момент получил травму, полтора месяца не играл. Пьянич — суперфутболист, но бывший уже. Мне кажется, руководство ЦСКА выбрало единственный правильный вариант — не продлевать контракт ни с одним, ни с другим. Потому что пользы они уже не принесут. Моё мнение, что надо уже развивать молодых футболистов, которые дают в центре поля объём работы, отбор, подключение в атаку», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

28-летний Жемалетдинов перешёл в ЦСКА из «Локомотива» в статусе свободного агента летом прошлого года. Экс-полузащитник «Ювентуса», «Ромы» и «Барселоны» присоединился к армейцам осенью 2024 года.

Материалы по теме
Официально
ЦСКА объявил об уходе Пьянича и Жемалетдинова

Самый титулованный клуб России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android