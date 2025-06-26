Экс-игрок ЦСКА отреагировал на уход Пьянича и Жемалетдинова из московского клуба

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об уходе из московского клуба полузащитников Рифата Жемалетдинова и Миралема Пьянича. У обоих футболистов истёк срок соглашения с клубом.

«Ни в коем случае не потеря ни один, ни другой, потому что объём работы не выполняли. Если Пьянич больше играл в основном составе, то Жемалетдинов выходил только на замену и в один момент получил травму, полтора месяца не играл. Пьянич — суперфутболист, но бывший уже. Мне кажется, руководство ЦСКА выбрало единственный правильный вариант — не продлевать контракт ни с одним, ни с другим. Потому что пользы они уже не принесут. Моё мнение, что надо уже развивать молодых футболистов, которые дают в центре поля объём работы, отбор, подключение в атаку», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

28-летний Жемалетдинов перешёл в ЦСКА из «Локомотива» в статусе свободного агента летом прошлого года. Экс-полузащитник «Ювентуса», «Ромы» и «Барселоны» присоединился к армейцам осенью 2024 года.

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