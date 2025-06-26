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Месси ведёт продвинутые переговоры о переходе в саудовский клуб — Тавольери

Месси ведёт продвинутые переговоры о переходе в саудовский клуб — Тавольери
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Звёздный нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси находится в непосредственном контакте с директором академии Махд Абдуллой Хамадом, а также с представителями Саудовской Про Лиги. Об этом сообщает журналист и инсайдер Саша Тавольери в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, между стороными ведутся продвинутые переговоры. Отмечается, что независимо от результата, Месси самостоятельно выберет клуб, за который он хочет играть. Также подчёркивается, что аргентинский футболист хорошо знаком с Эр-Риядом и ранее был впечатлён домами и школами, которые он там посетил.

На данный момент Лионель Месси выступает за американский «Интер Майами». Ранее он играл за «ПСЖ» и «Барселону». Кроме того, звёздный футболист провёл шесть лет в академии «Ньюэллс Олд Бойз.» За свою карьеру он выиграл множество трофеев, в том числе чемпионат мира в составе сборной Аргентины (2022), а также восемь «Золотых мячей».

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