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Гвардиола объяснил результаты бразильских команд на клубном чемпионате мира

Гвардиола объяснил результаты бразильских команд на клубном чемпионате мира
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о результатах бразильских футбольных команд на клубном чемпионате мира 2025 года.

«Южноамериканские команды, особенно бразильские, на КЧМ, возможно, находятся в более хорошей форме, потому что у них идёт лишь середина внутренних соревнований. Остальные команды, особенно европейские, уже в конце или начале сезона, как вы можете видеть», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, все четыре бразильских клуба: «Фламенго», «Флуминенсе», «Ботафого» и «Палмейрас» вышли в плей-офф клубного мундиаля. При этом, как минимум две европейские команды — «Атлетико» и «Порту» уже точно покинули турнир.

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