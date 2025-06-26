Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Урава Ред Даймондс — Монтеррей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Интер Милан — Ривер Плейт: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ 2025, Мхитарян, Кастаньо, Краневиттер, Лаутаро Мартинес

«Интер» Милан — «Ривер Плейт»: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, в ночь с 25 на 26 июня, пройдёт матч 3-го тура группы E клубного чемпионата мира по футболу, в котором сыграют «Интер» из Италии и аргентинский «Ривер Плейт». Команды будут играть на стадионе «Люмен Филд» (Сиэтл, США). Свисток арбитра прозвучит в 4:00 мск. Команды объявили стартовые составы.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 04:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
1-й тайм
0 : 0
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина

«Интер» Милан: Ян Зоммер, Франческо Ачерби, Маттео Дармиан, Алессандро Бастони, Дензел Думфрис, Никола Барелла, Кристьян Аслани, Генрих Мхитарян, Федерико Димарко, Лаутаро Мартинес, Франческо Эспозито. Главный тренер итальянцев — Кристиан Киву (Румыния).

«Ривер Плейт»: Франко Армани, Гонсало Монтьель, Лукас Куарта, Пауло Диас, Маркос Акунья, Матиас Краневиттер,
Родриго Альендро, Максимильяно Меса, Франко Мастантуоно, Мигель Борха и Факундо Колидио. Главный тренер аргентинцев — Марсело Гальярдо (Аргентина). Экс-игрок «Краснодара» Кевин Кастаньо пропустит встречу из-за дисквалификации.

Напомним, в прямом эфире игру «Интер» — «Ривер Плейт» покажет онлайн-кинотеатр Okko. Результат встречи напрямую влияет на выход команд в 1/8 финала КЧМ. На данный момент аргентинская команда возглавляет квартет E с четырьмя очками. Столько же очков у подопечных Киву, которые располагаются вторыми. На третьем месте идёт «Монтеррей» из Мексики, который в случае победы над идущей четвёртым командой из Японии «Уравой Ред Даймондс», может выйти в плей-офф. Матч между ними также состоится сегодня, 26 июня, в 4:00 мск.

Календарь клубного ЧМ
Турнирная таблица клубного ЧМ
Материалы по теме
Тренер «Интера» Киву перед матчем с «Ривер Плейт»: иногда приходится съесть немного дерьма

Необычные названия футбольных клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android