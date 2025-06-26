«Интер» Милан — «Ривер Плейт»: стартовые составы команд на матч клубного ЧМ-2025

Сегодня, в ночь с 25 на 26 июня, пройдёт матч 3-го тура группы E клубного чемпионата мира по футболу, в котором сыграют «Интер» из Италии и аргентинский «Ривер Плейт». Команды будут играть на стадионе «Люмен Филд» (Сиэтл, США). Свисток арбитра прозвучит в 4:00 мск. Команды объявили стартовые составы.

«Интер» Милан: Ян Зоммер, Франческо Ачерби, Маттео Дармиан, Алессандро Бастони, Дензел Думфрис, Никола Барелла, Кристьян Аслани, Генрих Мхитарян, Федерико Димарко, Лаутаро Мартинес, Франческо Эспозито. Главный тренер итальянцев — Кристиан Киву (Румыния).

«Ривер Плейт»: Франко Армани, Гонсало Монтьель, Лукас Куарта, Пауло Диас, Маркос Акунья, Матиас Краневиттер,

Родриго Альендро, Максимильяно Меса, Франко Мастантуоно, Мигель Борха и Факундо Колидио. Главный тренер аргентинцев — Марсело Гальярдо (Аргентина). Экс-игрок «Краснодара» Кевин Кастаньо пропустит встречу из-за дисквалификации.

Напомним, в прямом эфире игру «Интер» — «Ривер Плейт» покажет онлайн-кинотеатр Okko. Результат встречи напрямую влияет на выход команд в 1/8 финала КЧМ. На данный момент аргентинская команда возглавляет квартет E с четырьмя очками. Столько же очков у подопечных Киву, которые располагаются вторыми. На третьем месте идёт «Монтеррей» из Мексики, который в случае победы над идущей четвёртым командой из Японии «Уравой Ред Даймондс», может выйти в плей-офф. Матч между ними также состоится сегодня, 26 июня, в 4:00 мск.

Необычные названия футбольных клубов: