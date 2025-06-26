Эдуард Мор: потеря Пьянича для ЦСКА будет существенной

Экс-защитник московского «Спартака» Эдуард Мор высказался об уходе из ЦСКА полузащитников Рифата Жемалетдинова и Миралема Пьянича.

«Это было абсолютно читаемо, потому что и Пьянич, и Жемалетдинов приходили под Николича. Это были футболисты под его схему и его ответственность. Жемалетдинов — очень хороший футболист, но по движению он уже давно не соответствует тому уровню, который он мог показывать раньше.

По Пьяничу будут разные мнения, но, на мой взгляд, это большая потеря. Он давал столько креатива, столько ума. Так что потеря Пьянича будет существенной», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Пьянич выступал за ЦСКА с осени 2024 года и заключил с клубом контракт до конца сезона. В составе армейцев Пьянич провёл 25 матчей во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами.

Жемалетдинов перешёл в ЦСКА из «Локомотива» в статусе свободного агента летом прошлого года и заключил с красно-синими контракт на один сезон с опцией продления. В минувшем розыгрыше чемпионата России на счету хавбека два мяча и четыре голевые передачи в 24 матчах Российской Премьер-Лиги.