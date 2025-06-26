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Тренер «Реала» Алонсо высказался о Мбаппе, который пропустит все матчи в группе на КЧМ

Тренер «Реала» Алонсо высказался о Мбаппе, который пропустит все матчи в группе на КЧМ
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Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо рассказал, в каком матче на клубном чемпионате мира Килиан Мбаппе может принять участие.

«Мбаппе? Я был рад видеть его на тренировке. Нам было важно, чтобы он был готов к 1/8 финала», — приводит слова Алонсо Madrid Xtra в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не вошёл в заявку мадридского «Реала» на матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в США с австрийским «Ред Булл Зальцбург».

19 июня Мбаппе был госпитализирован с острым гастроэнтеритом. Отмечалось, что из-за болезни игрок похудел на 4-5 кг. 25 июня, нападающий впервые провёл тренировку в общей группе.

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