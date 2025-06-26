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Григорян назвал причину, по которой Жемалетдинов должен выступать в лиге ниже уровня РПЛ

Григорян назвал причину, по которой Жемалетдинов должен выступать в лиге ниже уровня РПЛ
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Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян поделился мнением о том, где должен продолжить карьеру 28-летний полузащитник Рифат Жемалетдинов, недавно покинувший ЦСКА в качестве свободного агента.

«Жемалетдинову не хватает динамики и движения. И их уже не будет… Когда у футболиста уходит динамика, никакое мастерство не спасёт. Только если ты выдающийся мастер. Когда динамика уходит, тебе нужно думать не о том, в какую команду этой лиги ты подойдёшь, а думать уже о другой лиге, уровнем ниже», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Жемалетдинов перешёл в ЦСКА из «Локомотива», воспитанником которого он является, в статусе свободного агента минувшим летом. Также в своей карьере россиянин выступал за казанский «Рубин». В сезоне-2024/2025 Рифат принял участие в 29 матчах за армейцев во всех турнирах, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.

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