Томас Мюллер: есть вероятность, что я перейду в клуб МЛС

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер заявил, что может продолжить карьеру в клубе МЛС.

«Да, есть вероятность, что я перейду в клуб МЛС, но мне нужно всё обдумать. Сейчас я полностью сосредоточен на этом турнире. Возможно, какие-то переговоры идут за кулисами, но главное сейчас — турнир. Я никуда не спешу, не испытываю стресса при принятии решений, а там посмотрим. Пока я сам не знаю», — приводит слова Мюллера Goal.

Мюллер выступает за «Баварию» с 2009 года. Ранее Мюллер объявил об уходе из «Баварии» по окончании нынешнего сезона. Он является рекордсменом «Баварии» по количеству проведённых встреч за клуб.