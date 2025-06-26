«Атланта» проиграла «Коламбусу» в матче МЛС, Миранчук был заменён во втором тайме

Завершился матч МЛС, в котором «Коламбус Крю» принимал «Атланту Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Джейсен Расселл-Роу и ещё один гол в свой актив записал Андрес Эррера.

Единственный гол за «Атланту» забил Брукс Леннон. Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и не отметился результативными действиями. Он был заменён на 76-й минуте.

«Коламбус» одержал вторую победу подряд. «Атланта» потерпела третье поражение кряду.

В следующем матче «Коламбус» встретится с «Филадельфией Юнион», а «Атланта» сыграет с «Интер Майами». Матчи пройдут 30 и 29 июня соответственно.