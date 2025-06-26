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Коламбус Крю – Атланта Юнайтед, результат матча МЛС 26 июня 2025, счет 3:1

«Атланта» проиграла «Коламбусу» в матче МЛС, Миранчук был заменён во втором тайме
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Завершился матч МЛС, в котором «Коламбус Крю» принимал «Атланту Юнайтед». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

США — Major League Soccer . МЛС
26 июня 2025, четверг. 02:30 МСК
Коламбус Крю
Коламбус
Окончен
3 : 1
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Эррера – 23'     2:0 Расселл-Роу – 32'     3:0 Расселл-Роу – 42'     3:1 Леннон – 56'    

В составе победителей дубль оформил Джейсен Расселл-Роу и ещё один гол в свой актив записал Андрес Эррера.

Единственный гол за «Атланту» забил Брукс Леннон. Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и не отметился результативными действиями. Он был заменён на 76-й минуте.

«Коламбус» одержал вторую победу подряд. «Атланта» потерпела третье поражение кряду.

В следующем матче «Коламбус» встретится с «Филадельфией Юнион», а «Атланта» сыграет с «Интер Майами». Матчи пройдут 30 и 29 июня соответственно.

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