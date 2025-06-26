Батраков: моя девушка спрашивала у пацанов на улицах Монако — Головина никто не знает

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, что россиянина Александра Головина не знают на улицах Монако, несмотря на то что футболист уже семь лет выступает за клуб Лиги 1, являясь его капитаном.

— Видел, что ты проводил отпуск в Монако. Как тебе?

— Кайф! Контраст гор и города, дороги, пещеры. А там ещё и море есть. Супер!

— На постоянке смог бы там жить, играть?

— Почему нет? Попробовать бы точно хотелось.

— Головина там реально никто не знает?

— Моя девушка Ира спрашивала у пацанов на улицах Монако. Никто не знает, — сказал Батраков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Алексеем Батраковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Напомним, Батраков стал лучшим молодым футболистом РПЛ в сезоне-2024/2025 по итогам голосования «Чемпионата» среди главных тренеров и капитанов всех 16 команд лиги. Все подробности голосования:

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