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Батраков: моя девушка спрашивала у пацанов на улицах Монако — Головина никто не знает

Батраков: моя девушка спрашивала у пацанов на улицах Монако — Головина никто не знает
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, что россиянина Александра Головина не знают на улицах Монако, несмотря на то что футболист уже семь лет выступает за клуб Лиги 1, являясь его капитаном.

— Видел, что ты проводил отпуск в Монако. Как тебе?
— Кайф! Контраст гор и города, дороги, пещеры. А там ещё и море есть. Супер!

— На постоянке смог бы там жить, играть?
— Почему нет? Попробовать бы точно хотелось.

— Головина там реально никто не знает?
— Моя девушка Ира спрашивала у пацанов на улицах Монако. Никто не знает, — сказал Батраков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Алексеем Батраковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Напомним, Батраков стал лучшим молодым футболистом РПЛ в сезоне-2024/2025 по итогам голосования «Чемпионата» среди главных тренеров и капитанов всех 16 команд лиги. Все подробности голосования:

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