Алексей Батраков высказался об информации про интерес европейских клубов

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился мыслями об интересе к нему со стороны европейских клубов.

— Следишь за своей ценой на Transfermarkt?

— Нет такого, что я сижу и жду, когда они цену обновят. Просто меня в соцсетях отмечают, поэтому я знаю, что сейчас € 12 млн.

— В июне прошлого года было € 700 тыс. Неплохо скакнул.

— Ну, бывает, да (смеётся). На одном сайте так, на другом — иначе. Всегда можно лучше.

— Как относишься к слухам вокруг тебя? И про Турцию пишут, и про «Вольфсбург». Ты что слышал?

— Я лично слышал, что продлил контракт с «Локомотивом». В остальном — слухи. Где-то, может, есть интерес, но я сейчас буду стараться оправдывать доверие «Локо», — сказал Батраков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Алексеем Батраковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Напомним, Батраков стал лучшим молодым футболистом РПЛ в сезоне-2024/2025 по итогам голосования «Чемпионата» среди главных тренеров и капитанов всех 16 команд лиги. Все подробности голосования:

Сколько стоят молодые футболисты: