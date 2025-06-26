Алексей Батраков: «Краснодар» — молодцы, я их поздравляю, но никаких эмоций

Российский полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился мыслями о титуле «Краснодара» по итогам завершившегося сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

— Ты рад, что в РПЛ чемпион сменился? Не было такого, что подтапливал за «Краснодар»?

— В этом сезоне я всё-таки подтапливал за «Локомотив» (смеётся). Если серьёзно, то без разницы. «Краснодар» — молодцы, я их поздравляю, но никаких эмоций, — сказал Батраков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Алексеем Батраковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Напомним, Батраков стал лучшим молодым футболистом РПЛ в сезоне-2024/2025 по итогам голосования «Чемпионата» среди главных тренеров и капитанов всех 16 команд лиги. Все подробности голосования:

Главные футбольные дерби России: