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Алексей Батраков отреагировал на победу в голосовании за лучшего молодого игрока РПЛ

Алексей Батраков отреагировал на победу в голосовании за лучшего молодого игрока РПЛ
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20-летний полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о победе в голосовании за лучшего молодого игрока Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025 по версии «Чемпионата».

— Как отреагировал на победу в премии «Чемпионата» лучшему молодому футболисту?
— Очень приятно! Но я сильно не обращаю внимания на такие вещи. Просто воспринимаю как стимул работать ещё больше.

— Результаты голосования видел?
— Да, смотрел.

— Кто-то удивил тем, как голосовал?
— Особо нет (смеётся), — сказал Батраков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Алексей является воспитанником «Локомотива» и находится в структуре клуба с шести лет. В минувшем сезоне Батраков принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 10 результативными передачами.

Напомним, Батраков стал лучшим молодым футболистом РПЛ в сезоне-2024/2025 по итогам голосования «Чемпионата» среди главных тренеров и капитанов всех 16 команд лиги. Все подробности голосования:

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