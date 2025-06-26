Алексей Батраков отреагировал на победу в голосовании за лучшего молодого игрока РПЛ

20-летний полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о победе в голосовании за лучшего молодого игрока Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025 по версии «Чемпионата».

— Как отреагировал на победу в премии «Чемпионата» лучшему молодому футболисту?

— Очень приятно! Но я сильно не обращаю внимания на такие вещи. Просто воспринимаю как стимул работать ещё больше.

— Результаты голосования видел?

— Да, смотрел.

— Кто-то удивил тем, как голосовал?

— Особо нет (смеётся), — сказал Батраков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Алексей является воспитанником «Локомотива» и находится в структуре клуба с шести лет. В минувшем сезоне Батраков принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 10 результативными передачами.

Напомним, Батраков стал лучшим молодым футболистом РПЛ в сезоне-2024/2025 по итогам голосования «Чемпионата» среди главных тренеров и капитанов всех 16 команд лиги. Все подробности голосования:

«Золотая» эра «Локомотива»: