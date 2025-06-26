Гришин рассказал, какую позицию нужно улучшить «Спартаку» для борьбы за чемпионство в РПЛ

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин рассказал, какую позицию нужно усилить «Спартаку», чтобы в следующем сезоне бороться за медали в РПЛ.

«Чтобы бороться «Спартаку» в этом году за чемпионство, надо усиливать линию обороны. Потому что не хватает крайних защитников хороших. Мы видим, что Даниил Денисов проваливается, левый край иногда проваливается. И конечно, надо в пару к Срджану Бабичу ещё одного хорошего центрального защитника. Нужно создавать конкуренцию Наилю Умярову и брать классного опорного полузащитника. Тогда «Спартак» будет бороться в этом году за золотые медали, потому что линия атаки у них очень хорошая», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

В прошлом сезоне чемпионата России «Спартак» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 57 очков. Чемпионом РПЛ стал «Краснодар», набрав 67 очков. Втором место занял «Зенит», набрав 66 очков. Замкнул тройку лидеров ЦСКА (59).