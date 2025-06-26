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Интер Милан — Ривер Плейт: итальянцы открыли счёт через 7 минут после удаления у соперника, Франческо Эспозито

«Интер» — «Ривер Плейт»: итальянцы открыли счёт через 7 минут после удаления у соперника
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В эти минуты проходит матч 3-го тура группы E клубного чемпионата мира по футболу, в котором «Интер» из Италии встречается с аргентинским «Ривер Плейт». На момент написания новости идёт второй тайм. Счёт 1:0 в пользу «нерадзурри».

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 04:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
2-й тайм
1 : 0
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
1:0 Эспозито – 72'    
Удаления: нет / Куарта – 65'

На 72-й минуте встречи итальянский форвард «Интера» Франческо Эспозито открыл счёт в матче, забив с передачи новичка команды хорватского хавбека Петара Сучича. Отметим, за 7 минут до забитого гола аргентинский защитник команды из Буэнос-Айреса Лукас Куарта получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

Напомним, в прямом эфире игру «Интер» — «Ривер Плейт» можно посмотреть на онлайн-кинотеатре Okko.

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