«Монтеррей» с Серхио Рамосом разгромил «Урава Ред Даймондс» и вышел в плей-офф КЧМ-2025

В ночь с 25 на 26 июня мск на поле стадиона «Роуз Боул» в Пасадене (США, штат Калифорния) завершился матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в группе E между клубами «Урава Ред Даймондс» из Японии и «Монтеррей» из Мексики. Победу со счётом 4:0 одержал мексиканский клуб, этот результат позволил «Монтеррею» пробиться в 1/8 финала КЧМ-2025.

На 30-й минуте счёт открыл полузащитник Нельсон Деосса, через четыре минуты нападающий Херман Бертераме удвоил перевес мексиканцев. На 39-й минуте форвард Хесус Корона сделал счёт крупным. На 90+7-й минуте Бертераме оформил дубль, установив окончательный результат. Полный матч за «Монтеррей» провёл капитан команды — 39-летний испанский защитник Серхио Рамос.

Благодаря этой победе «Монтеррей» набрал пять очков в трёх матчах, опередил оставшийся на третьей строчке таблицы с четырьмя очками «Ривер Плейт» и занял второе итоговое место в группе E. «Урава» не набрала ни одного очка и финишировала последней, победителем квартета стал миланский «Интер» (семь очков).

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