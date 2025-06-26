«Интер» уверенно обыграл «Ривер Плейт» и с первого места вышел в 1/8 финала клубного ЧМ

Сегодня, в ночь с 25 на 26 июня, состоялся матч 3-го тура группы E клубного чемпионата мира по футболу, в котором «Интер» из Италии встречался с аргентинским «Ривер Плейт». Команды играли на стадионе «Люмен Филд» (Сиэтл, США). Встреча завершилась победой «нерадзурри» со счётом 2:0.

Первый мяч в этом матче забил итальянский форвард Франческо Эспозито. Ассистировал ему новичок, хорватский хавбек Петар Сучич. Отметим, что за семь минут до забитого итальянской командой мяча центральный защитник «Ривер Плейт» Лукас Куарта совершил фол последней надежды, за что был удалён с поля. Точку в матче поставил защитник «нерадзурри» Алессандро Бастони. Также в компенсированное ко второму тайму время поле покинул аргентинский защитник Гонсало Монтьель, получивший вторую жёлтую карточку.

Таким образом, «Интер» завершил групповой этап с семью очками на первом месте и вышел в 1/8 финала турнира на бразильский «Флуминенсе», занявший вторую строчку в группе F. «Ривер Плейт» в итоге занял третье место и покинул турнир вместе с японской командой «Урава Ред Даймондс».

Самые скандальные футболисты в истории: