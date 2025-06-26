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Матч КЧМ «Интер» — «Ривер Плейт» завершился массовой потасовкой

Матч КЧМ «Интер» — «Ривер Плейт» завершился массовой потасовкой
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Миланский «Интер» переиграл аргентинский «Ривер Плейт» со счётом 2:0 в матче 3-го тура группы E клубного чемпионата мира по футболу. После финального свистка состоялась массовая потасовка между игроками итальянской и аргентинской команд.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 04:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 0
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
1:0 Эспозито – 72'     2:0 Бастони – 90+3'    
Удаления: нет / Куарта – 65', Монтьель – 90+5'

В концовке встречи аргентинский защитник Маркос Акунья несколько раз столкнулся с нидерландским футболистом Дензелом Думфрисом. Футболисты несколько раз пытались начать перепалку, но их разнимали судьи. Однако после свистка об окончании встречи игроки обеих команд всё-таки устроили массовую потасовку близ выхода в подтрибунное помещение. Футболисты и тренеры хотели успокоить Акунью, а Думфрис убежал в раздевалку «нерадзурри».

Фото: Скриншот из трансляции

Отметим, что «Интер» завершил групповой этап с семью очками и занял первое место, пройдя в 1/8 финала турнира. Его соперником станет бразильский «Флуминенсе», который финишировал вторым в группе F. «Ривер Плейт» занял третье место в группе E и выбыл из турнира.

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