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Стал известен соперник «Интера» в 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025

Стал известен соперник «Интера» в 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025
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Миланский «Интер» встретится в плей-офф клубного чемпионата мира — 2025 с бразильским «Флуминенсе». Это стало известно после того, как итальянский клуб со счётом 2:0 обыграл аргентинский «Ривер Плейт» в матче 3-го тура группового этапа турнира и с семью набранными очками финишировал на первом месте в группе E.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 04:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 0
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
1:0 Эспозито – 72'     2:0 Бастони – 90+3'    
Удаления: нет / Куарта – 65', Монтьель – 90+5'

Ранее «Флуминенсе» занял вторую строчку итоговой турнирной таблицы группы F. Клуб из Рио-де-Жанейро в заключительном туре сыграл вничью 0:0 с южноафриканским «Мамелоди Сандаунз», набрал пять очков и на два очка отстал от победителя квартета — дортмундской «Боруссии».

Матч 1/8 финала КЧМ-2025 «Интер» — Флуминенсе» пройдёт в ночь с 30 июня на 1 июля мск в Шарлотте (США, штат Северная Каролина).

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025

Видео: Чемпионский парад «Интера»

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