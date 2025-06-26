Стал известен соперник «Интера» в 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025

Миланский «Интер» встретится в плей-офф клубного чемпионата мира — 2025 с бразильским «Флуминенсе». Это стало известно после того, как итальянский клуб со счётом 2:0 обыграл аргентинский «Ривер Плейт» в матче 3-го тура группового этапа турнира и с семью набранными очками финишировал на первом месте в группе E.

Ранее «Флуминенсе» занял вторую строчку итоговой турнирной таблицы группы F. Клуб из Рио-де-Жанейро в заключительном туре сыграл вничью 0:0 с южноафриканским «Мамелоди Сандаунз», набрал пять очков и на два очка отстал от победителя квартета — дортмундской «Боруссии».

Матч 1/8 финала КЧМ-2025 «Интер» — Флуминенсе» пройдёт в ночь с 30 июня на 1 июля мск в Шарлотте (США, штат Северная Каролина).

Видео: Чемпионский парад «Интера»