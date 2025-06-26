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Определились ещё две пары 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025

Завершился очередной игровой день 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года, по итогам которого стали известны ещё четыре участника 1/8 финала плей-офф соревнований, которые составили две новые пары.

Лидер группы Е итальянский «Интер» в следующем раунде турнира сыграет со второй командой группы F — бразильским «Флуминенсе». «Монтеррей», занявший вторую строчку в группе E, сойдётся в 1/8 финала с победителем группы F — «Боруссией» из немецкого Дортмунда.

Отметим, что ранее стали известны ещё четыре пары плей-офф КЧМ: «Палмейрас» — «Ботафого», «Бенфика» — «Челси», «ПСЖ» — «Интер Майами» и «Фламенго» — «Бавария».

Завтра, 27 июня, завершится групповой этап турнира в США, который и определит оставшиеся пары плей-офф.

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