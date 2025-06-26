Определился соперник дортмундской «Боруссии» в плей-офф клубного чемпионата мира — 2025

Стало известно, с кем сыграет «Боруссия» из Дортмунда в 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025. Соперником немецкого клуба на первом этапе плей-офф КЧМ-2025 станет мексиканский «Монтеррей», который занял второе место в группе E.

В заключительном туре группового этапа «Монтеррей», за который выступает 39-летний испанский защитник Серхио Рамос, разгромил со счётом 4:0 японский «Урава Ред Даймондс», что позволило ему набрать пять очков и опередить в борьбе за плей-офф уступивший итальянскому «Интеру» (0:2) аргентинский «Ривер Плейт» (четыре очка).

Ранее «Боруссия» благодаря победе над «Ульсан Хёндэ» (1:0) в 3-м туре и ничьей между «Флуминенсе» и «Мамелоди Сандаунз» (0:0) заняла с семью очками итоговое первое место в группе F.

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