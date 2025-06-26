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Определился соперник дортмундской «Боруссии» в плей-офф клубного чемпионата мира — 2025

Определился соперник дортмундской «Боруссии» в плей-офф клубного чемпионата мира — 2025
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Стало известно, с кем сыграет «Боруссия» из Дортмунда в 1/8 финала клубного чемпионата мира — 2025. Соперником немецкого клуба на первом этапе плей-офф КЧМ-2025 станет мексиканский «Монтеррей», который занял второе место в группе E.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 04:00 МСК
Урава Ред Даймондс
Сайтама, Япония
Окончен
0 : 4
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
0:1 Деосса – 30'     0:2 Бертераме – 34'     0:3 Корона – 39'     0:4 Бертераме – 90+7'    

В заключительном туре группового этапа «Монтеррей», за который выступает 39-летний испанский защитник Серхио Рамос, разгромил со счётом 4:0 японский «Урава Ред Даймондс», что позволило ему набрать пять очков и опередить в борьбе за плей-офф уступивший итальянскому «Интеру» (0:2) аргентинский «Ривер Плейт» (четыре очка).

Ранее «Боруссия» благодаря победе над «Ульсан Хёндэ» (1:0) в 3-м туре и ничьей между «Флуминенсе» и «Мамелоди Сандаунз» (0:0) заняла с семью очками итоговое первое место в группе F.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025

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