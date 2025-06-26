Стали известны 14 из 16 участников плей-офф клубного ЧМ-2025

После завершения 12-го игрового дня 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года определились ещё четыре участника 1/8 финала плей-офф соревнований. Всего известно 14 из 16 команд, которые сыграют в матчах на выбывание.

Большее представительство на данный момент имеет Европа. Из Старого Света в плей-офф квалифицировались восемь команд: «Интер» (Италия), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Челси» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Боруссия» Дортмунд (Германия) и «Бавария» (Германия). Четыре клубы вышли в 1/8 финала из Южной Америки: «Палмейрас», «Ботафого», «Флуминенсе» и «Фламенго», Примечательно, что все они представляют Бразилию. Оба аргентинских клуба выбыли из турнира. Ещё две команды в плей-офф будут представлять КОНКАКАФ — «Монтеррей» (Мексика) и «Интер Майами» (США).

На оставшиеся два места в плей-офф претендуют команды группы H: испанский «Реал» Мадрид (4), австрийский «Ред Булл Зальцбург» (4) и саудовский «Аль-Хиляль» (2).

Необычные названия футбольных клубов: