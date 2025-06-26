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Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 25 на 26 июня

Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 25 на 26 июня
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Сегодня, в ночь с 25 на 26 июня мск, завершился 11-й игровой день клубного чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоялись четыре матча группового этапа. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.

Результаты игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 с 19 на 20 июня (время — московское):

«Боруссия» Д — «Ульсан Хёндэ» — 1:0;
«Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе» — 0:0;
«Урава Ред Даймондс» — «Монтеррей» — 0:4;
«Интер» М — «Ривер Плейт» — 2:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 3-й тур
25 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 0
Ульсан Хёндэ
Ульсан, Южная Корея
1:0 Свенссон – 36'    
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 3-й тур
25 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Мамелоди Сандаунз
Претория, ЮАР
Окончен
0 : 0
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 04:00 МСК
Урава Ред Даймондс
Сайтама, Япония
Окончен
0 : 4
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
0:1 Деосса – 30'     0:2 Бертераме – 34'     0:3 Корона – 39'     0:4 Бертераме – 90+7'    
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 04:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 0
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
1:0 Эспозито – 72'     2:0 Бастони – 90+3'    
Удаления: нет / Куарта – 65', Монтьель – 90+5'

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025

Видео: Игроки «Боруссии» встретили Аллера после победы в Кубке Африки

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