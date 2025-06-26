Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 25 на 26 июня

Сегодня, в ночь с 25 на 26 июня мск, завершился 11-й игровой день клубного чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоялись четыре матча группового этапа. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.
Результаты игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 с 19 на 20 июня (время — московское):
«Боруссия» Д — «Ульсан Хёндэ» — 1:0;
«Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе» — 0:0;
«Урава Ред Даймондс» — «Монтеррей» — 0:4;
«Интер» М — «Ривер Плейт» — 2:0.
Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.
Видео: Игроки «Боруссии» встретили Аллера после победы в Кубке Африки
- 26 июня 2025
-
06:54
-
06:42
-
06:33
-
06:22
-
06:18
-
06:11
-
06:00
-
05:55
-
05:33
-
04:56
-
04:36
-
03:38
-
03:36
-
03:20
-
03:08
-
03:07
-
02:46
-
02:33
-
02:14
-
01:56
-
01:53
-
01:42
-
01:30
-
00:49
-
00:39
-
00:30
-
00:22
-
00:15
-
00:01
-
00:00
- 25 июня 2025
-
23:59
-
23:57
-
23:53
-
23:53
-
23:37