Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 25 на 26 июня

Сегодня, в ночь с 25 на 26 июня мск, завершился 11-й игровой день клубного чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоялись четыре матча группового этапа. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.

Результаты игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 с 19 на 20 июня (время — московское):

«Боруссия» Д — «Ульсан Хёндэ» — 1:0;

«Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе» — 0:0;

«Урава Ред Даймондс» — «Монтеррей» — 0:4;

«Интер» М — «Ривер Плейт» — 2:0.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

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