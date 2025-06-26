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«Ювентус» — «Манчестер Сити»: во сколько начало матча КЧМ, где смотреть трансляцию

«Ювентус» — «Манчестер Сити»: во сколько начало матча КЧМ, где смотреть трансляцию
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26 июня 2025 года в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в группе G сыграют итальянский «Ювентус» и английский «Манчестер Сити». Встреча состоится на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо (США, штат Флорида). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире игру «Ювентус» — «Манчестер Сити» покажет онлайн-кинотеатр Okko.

После двух стартовых туров как туринцы, так и манкунианцы гарантировали себе выход в плей-офф КЧМ. Оба европейских топ-клуба разгромили своих соперников — «Аль-Айн» из ОАЭ и «Видад» из Марокко — и набрали по шесть очков. Разница мячей 9:1 при 8:0 у «Сити» позволяет «Ювентусу» находиться выше в турнирной таблице.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025

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