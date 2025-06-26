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Названо условие, которое мешает «Зениту» завершить трансфер левого защитника из Аргентины

Названо условие, которое мешает «Зениту» завершить трансфер левого защитника из Аргентины
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«Зенит» близок к завершению сделки по трансферу левого защитника «Аргентинос Хуниорс» Романа Веги. Об этом на своей странице в Х сообщил популярный журналист Максимилиано Грильо.

По информации источника, официальному объявлению о переходе мешает лишь подтверждение сделки о переезде в Россию со стороны самого игрока.

Ранее сообщалось, что санкт-петербуржцы перехватили защитника у «Ривер Плейт» и выкупят 90% прав на игрока у «Аргентинос Хуниорс» за € 7,7 млн.

В нынешнем сезоне 21-летний Роман Вега провёл 12 матчей в чемпионате Аргентины, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Согласно данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет € 5 млн. Защитник также имеет несколько матчей за молодёжную сборную страны.

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