Расписание матчей клубного чемпионата мира — 2025 на 26 июня

26 июня и в ночь на 27 июня мск пройдут четыре матча 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня турнира.

Расписание игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 с 26 на 27 июня (время — московское):

22:00. «Видад» — «Аль-Айн»;

22:00. «Ювентус» — «Манчестер Сити»;

4:00. «Ред Булл Зальцбург» — «Реал Мадрид»;

4:00. «Аль-Хиляль» — «Пачука».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, разделённые на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

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