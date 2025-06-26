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Ред Булл Зальцбург — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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04:00 Мск
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Ред Булл Зальцбург — Реал Мадрид: во сколько начало матча клубного чемпионата мира — 2025, где смотреть трансляцию

«Ред Булл» — «Реал»: во сколько начало матча КЧМ-2025, где смотреть трансляцию
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В ночь с 26 на 27 июня мск 2025 года в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 в группе H сыграют австрийский «Ред Булл» из Зальцбурга и мадридский «Реал». Встреча состоится на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания). Стартовый свисток прозвучит в 4:00 27 июня мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 3-й тур
27 июня 2025, пятница. 04:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире игру «Ред Булл» — «Реал» покажет онлайн-кинотеатр Okko.

После двух туров группового этапа «Реал» с четырьмя очками занимает в группе H первое место, опережая имеющий такое же количество очков «Ред Булл» только по разнице мячей. Также шансы на выход в плей-офф сохраняет набравший два очка саудовский «Аль-Хиляль». Мексиканская «Пачука» (0 очков) утратила возможность выйти из группы.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025

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