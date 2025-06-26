Стал известен саудовский клуб, который ведёт переговоры по трансферу Месси

Президент саудовского клуба «Аль-Хиляль» Фахд бин Нафель отправился в США с целью продвинуться в переговорах о переходе Лионеля Месси из «Интер Майами» в саудовский клуб в текущее трансферное окно. Об этом сообщает аккаунт аргентинского радио Boing 97.3 в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, в последние дни бин Нафель провёл ключевую встречу с Хорхе Месси, отцом и представителем футболиста, в поисках соглашения, которое позволит завершить громкий трансфер.

Отметим, что в США также проходит клубный чемпионат мира, в котором участвуют как «Интер Майами», так и «Аль-Хиляль».

У 38-летнего Месси действующий контракт с «цаплями», который активен 31 декабря 2025 года. До перехода в американский клуб звёздный аргентинец выступал в составе «Барселоны» и «ПСЖ». Также Лионель является воспитанником академии аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз».

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