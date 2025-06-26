Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ред Булл Зальцбург — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стал известен саудовский клуб, который ведёт переговоры по трансферу Месси

Стал известен саудовский клуб, который ведёт переговоры по трансферу Месси
Аудио-версия:
Комментарии

Президент саудовского клуба «Аль-Хиляль» Фахд бин Нафель отправился в США с целью продвинуться в переговорах о переходе Лионеля Месси из «Интер Майами» в саудовский клуб в текущее трансферное окно. Об этом сообщает аккаунт аргентинского радио Boing 97.3 в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, в последние дни бин Нафель провёл ключевую встречу с Хорхе Месси, отцом и представителем футболиста, в поисках соглашения, которое позволит завершить громкий трансфер.

Отметим, что в США также проходит клубный чемпионат мира, в котором участвуют как «Интер Майами», так и «Аль-Хиляль».

У 38-летнего Месси действующий контракт с «цаплями», который активен 31 декабря 2025 года. До перехода в американский клуб звёздный аргентинец выступал в составе «Барселоны» и «ПСЖ». Также Лионель является воспитанником академии аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз».

Материалы по теме
Месси ведёт продвинутые переговоры о переходе в саудовский клуб — Тавольери

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android